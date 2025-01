Almeno 300mila palestinesi tornati nel nord Striscia di Gaza

Gaza City è in rovina. I pochi palazzi ancora in piedi rischiano di crollare da un momento all'altro, ma non importa. Quello che per loro conta è che le famiglie possano finalmente riabbracciarsi. Alì attendeva a Gaza City il ritorno della figlia, del genero e dei nipoti. La famiglia si era separata nel novembre del Duemila e ventitré, quando in seguito ai bombardamenti delle forze israeliane, erano fuggiti verso il sud della Striscia. Al come altre migliaia, non più una casa dovrà vivere nelle tende, così come faceva la sua famiglia al sud. Per contenerli tutti ne occorrono almeno centotrentacinquemila. Ma al momento le autorità palestinesi della Striscia gestite da Hamas denunciano di averne ricevute meno di mille trecentomila sfollati palestinesi sono tornati nella Striscia di Gaza settentrionale. Un esodo di proporzioni bibliche. Presto la gioia del ritorno lascerà il posto alla desolazione. Circa il novanta per cento delle persone non ha più un riparo. Suad è una di queste. Tutto quello che viene. Gli sfollati, tra cui bambini, anziani e feriti, camminano chilometri su strade distrutte. Nessuno ad attenderli alla fine del tragitto, per prestare aiuto non c'è riparo, cibo, acqua, assistenza medica, lavoro, prospettive. Qui la dignità è solo un lontano ricordo cristiana. Mancini s t g. Ventiquattro .