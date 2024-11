America 2024, Trump elogia Musk: un super genio, un talento

Quando c'è stato quest'uragano tragico, Helene, soprattutto nella Carolina del Nord questo ha devastato tutto il territorio con queste inondazioni, un qualcosa che non abbiamo mai visto, un uragano che ha prodotto davvero delle distruzioni incredibili, che è stato devastante. Io ho detto a Elon Musk: dobbiamo fare qualcosa, c'è qualcosa che si chiama Starlink, vero? Sì. Che cos'è esattamente? È un sistema di comunicazione che è molto efficiente. Ho detto: Elon, ne hanno bisogno, ne hanno bisogno tantissimo in Carolina del Nord. E lui ha detto sì. Ha agito così velocemente, così tempestivamente, ed è stato incredibile. Questo ha salvato tantissime vite, pensate. È lui, ma è un personaggio, davvero, è geniale, è un talento. Noi dobbiamo proteggere i nostri talenti perché non ne abbiamo tanti di talenti. Dobbiamo proteggere i nostri super geni.