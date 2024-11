Un dipinto di René Magritte, "Empire of Light" (1954), ha raggiunto un nuovo record d'asta per l'artista surrealista. È stato venduto il 20 novembre per 121 milioni di dollari dalla casa d'aste Christie's a New York, superando la stima iniziale di 95 milioni. L'opera, che esplora il contrasto tra luce e ombra, faceva parte della collezione di Mica Ertegun, figura influente nel mondo dell'arte.