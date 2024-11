Medioriente, Cortese: militari italiani riferimento popolo

Ci espone a qualche rischio soprattutto per il fatto che i nostri militari sono sempre stati un punto di riferimento per la popolazione libanese. E attualmente con questi.. molti attacchi, perché non è il primo e non sarà neanche l'ultimo, purtroppo sono costretti a limitare le loro attività. Noi come Ordine di Malta lavoriamo moltissimo con l'Unifil e in questo momento sono costretti spesso a nascondersi nei bunker perché altrimenti rischiano tutti la vita. E quindi io penso che i rischi siano molti.