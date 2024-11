In Giappone numerosi abitanti si sono riuniti in un santuario in compagnia dei loro cani robot per svolgere il “Shichi-Go-San”, un rituale per pregare per la salute dei propri 'eredi'. Con un tasso di natalità sempre più basso, gli abitanti giapponesi considerano sempre più spesso i cani robot come figli. Gli esemplari robotici sono stati infatti travestiti con tradizionali kimoni giapponesi e trasportati all’interno di passeggini. .