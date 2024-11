Kiev, candele accese per i mille giorni di guerra

A Kiev, il 19 novembre i residenti hanno acceso mille candele presso il Monumento alla Madre Patria per commemorare i 1.000 giorni di guerra dall'invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022. Tra le preghiere, c'è quella di chi ha ricordato i parenti persi nel conflitto e celebrato i soldati in prima linea. La guerra ha causato migliaia di morti civili, oltre 6 milioni di rifugiati e una drastica riduzione della popolazione. Le perdite militari rimangono ignote, ma il dolore è palpabile in tutto il Paese, segnato da funerali quotidiani e notti insonni al suono delle sirene.