L'astronauta della NASA Matthew Dominick ha condiviso su X un video in cui mostra come mangia il ketchup in assenza di gravità a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Nel video, Dominick spara il ketchup direttamente dalla bottiglia alla bocca, scherzando sulla reazione delle persone che, secondo lui, trovano il suo stratagemma "fantastico o disgustoso, senza vie di mezzo". Dominick e altri astronauti sono rientrati sulla Terra il 25 ottobre con la capsula Crew Dragon di SpaceX.