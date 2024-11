Un vasto incendio è scoppiato sabato 9 novembre nel quartiere Hamra di Beirut a causa dell'esplosione di un generatore privato, causando una serie di esplosioni che hanno incendiato numerosi veicoli in un parcheggio. Le squadre della Protezione Civile sono intervenute per contenere le fiamme e hanno evacuato gli edifici vicini mentre una densa colonna di fumo si alzava. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente e alcune persone risultano ferite.