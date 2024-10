Il 25 ottobre, il Planckendael Zoo in Belgio ha inaugurato il suo spettacolo invernale di luci, "Dragons of the North". L’evento, i cui temi precedenti sono stati dinosauri e insetti, propone figure mitologiche del Nord, come draghi colorati, renne giganti e una regina del ghiaccio. Realizzata in collaborazione con artisti di China Light, l'installazione include oltre 60 composizioni, create con 15.000 metri quadrati di seta e 23.000 luci LED.