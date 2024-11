Biden dopo l'elezione di Trump: "Transizione pacifica"

Per oltre 200 anni l'America ha portato avanti l'esperimento più grande, l'autogoverno, l'autogoverno più importante nella storia del mondo ed è un fatto. Il nostro popolo vota per i propri leader e lo fa in maniera pacifica, siamo una democrazia e la regola, la legge del popolo prevale sempre. Ieri ho parlato col presidente in pectore, Donald Trump, mi sono congratulato per la sua vittoria e gli ho assicurato che collaborerò con la sua squadra per assicurare una transizione pacifica e ordinata, questo è ciò che si merita il popolo americano.