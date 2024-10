Bosnia-Erzegovina, al via la pulizia del fiume Neretva

Una dozzina di volontari si sono riuniti sabato 26 ottobre per pulire il fiume Neretva, in Bosnia-Erzegovina dove detriti e rifiuti portati dalle recenti inondazioni hanno bloccato la diga vicino alla centrale elettrica di Grabovica. I volontari di Jablanica, colpita dalle alluvioni, hanno assistito i dipendenti della centrale usando macchinari pesanti per rimuovere i rifiuti. La zona di Jablanica, nel cantone di Erzegovina-Neretva, è stata una delle più colpite dalle inondazioni, che hanno causato 16 vittime, il bilancio più grave degli ultimi anni.