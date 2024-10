Brasile, Corte Suprema annulla sospensione di X

X, il social media di Elon Musk, precedentemente noto come Twitter, è tornato disponibile in Brasile dove conta più di 20 milioni di utenti. Il conflitto tra una delle più grandi piattaforme al mondo e uno degli stati più popolosi si è risolto, nonostante resti aperta la questione che ha sollevato: come contrastare la disinformazione nel rispetto della libertà di espressione e della sovranità dei Paesi negli spazi digitali. La vicenda inizia ad aprile quando il giudice della corte suprema, Alexandre de Moraes, ordina a X di bloccare account di estrema destra, accusati di diffondere notizie false, Musk rifiuta invocando la libertà di espressione degli utenti, dopo uno scontro legale il giudice blocca il social in Brasile, Musk allora tenta di aggirare il provvedimento usando Starlink, la sua società di diffusione internet satellitare. Ma il suo piano ha successo per pochi giorni, prima che le autorità brasiliane ristabiliscano il blocco. Alla fine Mask cede, X rimuove gli account, paga una serie di multe e la Corte brasiliana riabilita la piattaforma, la vicenda resta controversa, una parte dell'opinione pubblica brasiliana sostiene che il giudice Moraes abbia agito correttamente. Mentre un'altra lo vede come un pericoloso precedente che potrebbe minacciare la libertà di parola. Una tesi popolare anche tra diversi politici conservatori che hanno sostenuto Musk in questi mesi. La vittoria della Corte sembra anche lontana dal mettere un punto fermo allo scontro ricorrente tra Stati e grandi aziende tecnologiche, l'Unione Europea, tra i regolatori più attivi, ha diversi procedimenti in corso, uno degli ultimi contro Telegram, accusato di ridurre il numero dichiarato di utenti per eludere le normative sulle grandi piattaforme e uno proprio contro X, accusata di aver allentato la moderazione dei contenuti, favorendo così la diffusione di disinformazione.