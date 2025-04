A Kiev, in Ucraina, un attacco missilistico russo ha danneggiato un edificio di uffici provocando un cratere nella struttura e il ferimento di almeno tre persone. Nel corso della notte l’intero Paese aveva alzato i livelli di allerta in seguito ad un attacco russo al confine con la Polonia, che ha fatto decollare i propri aerei militari per garantire la sicurezza aerea nella regione. .