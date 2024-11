Breve riunione famiglie separate al confine Usa-Messico

Messico-Usa, famiglie di migranti si incontrano al confine Descrizione: Sabato 2 novembre, quasi 200 famiglie separate dalle politiche migratorie tra Messico e Stati Uniti si sono riunite brevemente durante l'evento "Hugs Not Walls". I partecipanti si sono incontrati su una piattaforma al centro del Rio Grande, che funge da confine naturale tra i due paesi. L'evento, organizzato dalla Border Network for Human Rights, si tiene dal 2016. Quest'anno, i partecipanti hanno espresso la speranza che l'esito delle imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti non colpisca ulteriormente i migranti.