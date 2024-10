Brics, Putin: accordo con Corea del Nord affari nostri

La guerra tra Russia e Ucraina non si allarga geograficamente ma a quanto pare coinvolge altri eserciti. Secondo testimonianze ucraine, informazioni di intelligence, secondo la NATO, indiscrezioni stampa, migliaia di soldati della Corea del Nord sarebbero arrivati nella zona della Russia occidentale dove si svolgono i combattimenti per aiutare le truppe russe. Della questione ha parlato il presidente russo Putin al termine del vertice dei BRICS a Kazan. Oggi il Parlamento Russo ha ratificato comunque l'accordo di reciproca assistenza con Pyongyang in caso di aggressione subita da altri paesi. Anche l'Unione Europea in un comunicato ha espresso grande preoccupazione per il coinvolgimento e la presenza dei soldati nordcoreani in Russia: presenza che ha sottolineato è contraria alle risoluzioni delle Nazioni Unite. A proposito di Nazioni Unite, il segretario generale Guterres si è incontrato con Putin a Kazan. È intervenuto alla riunione dei BRICS augurandosi una pace giusta in Ucraina ed un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente. La sua visita al presidente russo ha fatto infuriare Kiev che ha criticato la sua scelta di vedere il criminale Putin. Quest'ultimo così può incassare il successo un vertice partecipato e con la presenza del segretario generale delle Nazioni Unite anche un riconoscimento e una legittimazione internazionale.