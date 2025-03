Browder: Putin non si fermerà, Europa agisca

"Putin non ha alcuna intenzione di ridimensionare in alcun modo ciò che si aspetta da questa guerra. E cioè una resa e una capitolazione totale dell'Ucraina. Si aspetta che l'Ucraina passi effettivamente sotto il controllo russo. E poi, secondo le mie previsioni, se dovesse avere successo lì, avanzerebbe verso altri paesi dell'Europa orientale, in particolare verso i paesi baltici. Lituania, Estonia e Lettonia e forse anche in Polonia e quindi non si tratta, come sapete di drammatiche teorie cospirative. Sto solo ripetendo ciò che Putin e le persone a lui vicine hanno detto". Okay. Quindi che cosa pensa che accadrà considerato che gli Stati Uniti non sembrano interessati a proteggere il nostro continente, l'Europa. "È ovvio che l'Europa dovrà proteggersi da sola. Ieri il cancelliere tedesco entrante ha fatto approvare un bilancio per un ulteriore trilione di dollari per la difesa della Germania. Kier Starmer qui nel Regno Unito ha approvato il 2,5% del PIL da spendere per le forze armate, che salirà al 3% nel 2027 e diversi altri paesi stanno facendo la stessa cosa. Purtroppo questo ci costerà molto denaro. La stabilità dei governi è la difesa, difendere il paese da un attacco straniero ostile e non si tratta di un'ipotesi. Abbiamo un vicino ostile in Europa che è Vladimir Putin in Russia". Ci vorrà del tempo, abbiamo questo tempo. "Sì, per una semplice ragione. Putin ha esaurito completamente le sue risorse nella guerra in Ucraina. Se lo affrontiamo rapidamente possiamo ovviamente difenderci". Qui a Londra si sta per tenere un altro vertice operativo della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Pensa che questo tipo di coalizione possa essere efficace? "Penso che questa sia la nostra unica speranza. .