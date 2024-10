Hezbollah ha nascosto centinaia di milioni di dollari in contanti e oro in un bunker sotto un ospedale di Beirut. Lo ha dichiarato il portavoce dell’esercito israeliano, aggiungendo di non voler colpire la struttura. Fadi Alameh, parlamentare libanese, ha respinto le accuse, invitando l’esercito israeliano a ispezionare l'ospedale. Il portavoce militare israeliano ha affermato che il bunker è stato costruito dall’ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso da Israele.