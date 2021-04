Un ciclista ha attaccato un uomo che stava manifestanto contro l'obbligo delle mascherine e contro il lockdown a Vancouver in Canada. Alexander Lasarev stava parlando al microfono in modo sarcastico nei confronti di chi indossava mascherine quando un altra persona si è lanciata contro di lui, prima a parole e poi usando la bicicletta come arma. Alla fine l'aggressore ha spaccato il vetro dell'automobile di Lasarev. Credit: Alexander Lasarev via Storyful.