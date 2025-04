Come ha confermato il Ministero della Difesa di Taiwan, la Cina ha schierato il suo gruppo di portaerei Shandong e altre imbarcazioni attorno all'isola. Le forze armate cinesi "si sono avvicinate all'isola di Taiwan da più direzioni", ha precisato Shi Yi, portavoce del Comando del teatro orientale dell'esercito cinese, descrivendo le manovre come "legittime e necessarie per salvaguardare la sovranità e l'unità nazionale della Cina". .