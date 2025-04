Giovedì 3 aprile una squadra di soccorritori ha estratto vivo un uomo dalle macerie di un hotel in Myanmar, a oltre 120 ore dal sisma di magnitudo 7.7 del 28 marzo. Il sopravvissuto, in condizioni stabili, è stato trasferito in ospedale. Il terremoto ha colpito duramente anche Paesi vicini come la Thailandia. Il bilancio in Myanmar supera i 3.000 morti e si contano ancora centinaia di dispersi.