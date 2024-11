Clima, partono le udienze per i danni di grandi inquinatori

La Corte Internazionale di Giustizia darà il via lunedì 2 dicembre alle udienze per un parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici e sulla responsabilità finanziaria per i danni causati. Vanuatu, tra i 98 Paesi e le 12 organizzazioni internazionali in lista, sarà il primo a presentare argomentazioni. L'ONU ha chiesto alla Corte di valutare se i grandi emettitori debbano rispondere per i danni arrecati alle piccole nazioni insulari, gravemente colpite dall'innalzamento del livello del mare, che nel Pacifico supera la media globale.