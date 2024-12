Colpite sei ambasciate da attacco russo su Kiev

"Un barbaro attacco", così Bruxelles definisce la pioggia di missili russi su Kiev che ha colpito tra l'altro sei missioni diplomatiche nella Capitale e che ha fatto diverse vittime. Ad essere centrato dai temibili Kinzhal e Iskander un ricco quartiere del centro della Capitale in cui hanno sede nello stesso edificio le missioni diplomatiche di Albania, Argentina, Autorità Palestinese, Macedonia del Nord, Montenegro e Portogallo. "L'attacco è una risposta", parole della Federazione ai missili Atacms lanciati dagli ucraini. Si contano morti a Kherson, a Kryvyi, zone residenziali colpite dai detriti dei missili. La battaglia nei cieli miete vittime indiscriminate tra civili anche se la contraerea ucraina ha intercettato e distrutto cinque missili e 40 droni. Kiev denuncia anche un imponente intrusione di informatica nei registri statali del Paese, contenente informazioni sensibili come nascite decessi, matrimoni e proprietà immobiliari e Zelensky inoltre segnala che per il terzo anno consecutivo i bersagli scelti dai russi durante le festività natalizie sono le infrastrutture energetiche e lo sforzo delle autorità energetiche nazionali è per ripristinare in breve tempo i servizi. Dopo lo scontro a distanza tra Zelensky e Putin il Presidente ucraino è tornato dal vertice europeo con la certezza di poter contare sul sostegno economico e militare dei 27 anche se i leader Ue non si sono mostrati compatti. L'arrivo imminente di Trump alla guida della Casa Bianca fa sentire i suoi effetti in tutta l'Europa.