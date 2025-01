Congo, Goma ai ribelli. Assalti alle ambasciate a Kinshasa

caduta o meno, Goma è comunque ancora terreno di battaglia. Lo confermano diversi testimoni, i cui racconti sono concordi. La più importante città della regione orientale del Kivu in Congo, ha visto l'ingresso delle truppe ribelli dell' m ventitré, il movimento sostenuto dal, mentre le truppe realiste sono in rotta. Gli ospedali di una città con due milioni di abitanti per almeno la metà profughi in fuga dagli scontri sono al collasso. La popolazione in ginocchio per la cessazione degli aiuti umanitari la fornitura è stata sospesa per ovvi motivi di sicurezza. Intanto la comunità internazionale cerca di spegnere l'ennesimo focolaio di incendio in una regione al centro delle tensioni da più di trent'anni. Il Kenya ha annunciato infatti che il presidente congolese Felix Cise Cheti e il presidente irlandese Paul Kagame hanno accettato di partecipare a un vertice straordinario della comunità degli stati dell'africa orientale. Un primo timido passo, mentre la situazione sembra precipitare molto più velocemente dei tempi della politica. Perché nel frattempo nella capitale congolese Kinshasa, la folla ha preso d'assalto le ambasciate di Ruanda, Kenya, Uganda, Sudafrica, Francia, Belgio e Stati Uniti, tutti i paesi cioè accusati di sostenere il movimento m ventitré. Nessun problema per la rappresentanza italiana, come confermato dalla Farnesina. I motivi all'origine di questa crisi sono appunto ultradecennali. Da un punto di vista storico affondano nella rivalità tra hutu e tutsi, protagonisti nel millenovecentonovantaquattro di uno dei più violenti genocidi della storia avvenuto nel confinante Ruanda e la tutela della minoranza tutsi sarebbe all'origine del sostegno di Kigali al movimento M ventitré composto da questa etnia, mentre il governatore del Kivu sarebbe uno dei massimi carnefici utu. Può darsi che ci sia del vero, i conflitti etnici non sono nuovi in Africa. È però altrettanto legittimo sospettare, come sostiene il presidente congolese, che in realtà il Ruanda miri a impossessarsi delle riserve del Nord Kivu, ricchissimo di oro, argento e diamanti, ma soprattutto del coltan minerale raro necessario alla costruzione dei superconduttori di cui le aziende hi-tech sono affamate. Gianluca Ales Sky TG ventiquattro .