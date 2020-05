Coronavirus, Ue verso riaperture, in Brasile caos politico

C'è chi allenta le misure, chi aspetta timoroso, chi è in piena emergenza. Fasi diverse nella lotta alla pandemia da coronavirus a seconda del Paese, la Cina che, dall' 8 aprile ha interrotto il suo lockdown, annuncia un mese senza vittime, con solo 100 ricoverati, mentre a New York la chiusura è stata estesa fino al 13 giugno. L'OMS mette in guardia sulle riaperture che non devono essere affrettate e riguardo al vaccino, aggiunge, senza un accesso universale il virus non si sconfiggerà. Interviene il Presidente Trump, stiamo compiendo passi da gigante per trovare il vaccino e lo faremo presto entro la fine dell'anno, forse prima. Scene drammatiche vengono dal Brasile dove cimiteri non hanno più spazio, si scavano fosse comuni tra la disperazione dei parenti. Il Paese con oltre 200000 contagi e più di 13000 vittime è duramente colpito dall'epidemia, ma non è una voce unica al comando, si è dimesso il ministro alla salute per contrasti con il Presidente Bolsonaro che minimizza la situazione e insiste sulla necessità di allentare le restrizioni. Muoiono tante persone, mi dispiace, mi dispiace, ha detto, ma ne ucciderà di più la fame se non riapriamo. Cosi arringa la folla, ma molti governatori disattendono le sue disposizioni. Riaprono invece, bar, ristoranti e musei in Austria, come già avvenuto in Germania, dove le distanze sono mantenute, ma l'utilizzo della mascherina non sembra diffondersi. La Svezia che non ha mai chiuso il paese difende la sua strategia, esibendo dati di contagi relativamente bassi. In Romania riaprono i parchi, in Irlanda le misure saranno allentate da lunedì, mentre la Slovenia trionfante, annuncia di essere il primo Paese europeo virus Free e apre i suoi confini. Confini aperti anche tra le 3 repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, si allentano le restrizioni in Australia, dove l'emergenza è stata gestita con grande tempismo, limitando contagi e vittime. Gran Bretagna ancora in difficoltà con altre 384 morti. L'OMS mette in guardia Londra, se si riapre troppo presto c'è il rischio di nuovi focolai.