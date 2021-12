Covid, dal Regno Unito al Giappone le restrizioni sui viaggi

L'ultima stretta sui viaggi, arriva da Londra: da domani per entrare nel Regno Unito, a prescindere dal Paese di provenienza e dallo status vaccinale, sarà necessario presentare un tampone negativo effettuato 48 ore prima della partenza e un altro da fare entro 48 ore dall'arrivo, restando in quarantena in attesa del risultato. Il Giappone intanto, sospende la decisione di bloccare le prenotazioni dei voli per almeno un mese, misura che aveva annunciato alla comparsa della variante Omicron. Sono decine i Paesi che hanno bloccato i voli o l'ingresso per chi arriva o è stato, nelle ultime due settimane, nei paesi Sudafricani interessati dalla variante Omicron, fra questi anche l'Italia. Voli verso e da Paesi africani, che sono ripresi in Francia, dopo la sospensione di una settimana. Ai passeggeri che non sono cittadini francesi o di un Paese appartenente all'Unione Europea, saranno richiesti due test: uno in partenza e uno all'arrivo.