Covid, in India più di 100mila contagi in 24 ore

Per la prima volta l'India tocca la sconvolgente cifra di 100 mila casi di positivi al Covid-19 in 24 ore. 103 mila e 558, per la precisione, toccando per la prima volta, dall'inizio della pandemia, un numero di contagi a sei cifre. Il ricco Stato indiano di Mumbai, che conta quasi 114 milioni di abitanti, corre ai ripari contro il Covid dilagante e adotta, in lockdown stretto, per il fine settimana il coprifuoco notturno. Fino alla fine di aprile saranno proibiti gli assembramenti di più di 4 persone, saranno chiusi i locali ed esercizi pubblici, inclusi uffici privati, ristoranti, cinema e teatri, bar, piscine, palestre e luoghi di culto. In Brasile i cimiteri sono aperti anche di notte per le continue sepolture. In molte città è stato necessario riesumare alcune salme per far posto a nuove sepolture. Nel Paese i decessi hanno superato i 330 mila. Nonostante l'impennata della curva epidemica non sono state vietate le celebrazioni dei riti pasquali, in quanto l'attività religiosa è stata ritenuta un servizio essenziale. Nel Paese solo il 2% della popolazione è immunizzata. In Messico cala leggermente la curva dei contagi. I fedeli scrivono messaggi per le vittime del Covid durante le celebrazioni di Pasqua, mentre i turisti tornano a frequentare il Paese. La situazione epidemiologica in Tunisia è nuovamente pericolosa: secondo il Comitato Scientifico per la lotta al coronavirus del Ministero della Sanità, i contagi sono aumentati del 22,9%, con un tasso di riproduzione cronologica superiore a uno, oltre all'aumento del numero di morti giornalieri e un tasso di mortalità del 75,3% ogni 100 mila persone. Cresce anche il numero dei casi di sospetta infezione con la variante inglese e cresce anche il numero dei ricoveri.