Covid Usa Biden lancia sfida 200 mln vaccini in 100 giorni

L' 8 dicembre avevo indicato che volevo somministrare 100 milioni di dosi di vaccini nei miei primi 100 giorni in carica, siamo arrivati a quell'obiettivo nel 58o giorno della mia amministrazione, molto prima di quello che invece avevamo previsto, quindi il nostro secondo obiettivo è che entro i 100 giorni della mia amministrazione vogliamo raggiungere 200 milioni di dosi di vaccini, 200 milioni di dosi in 100 giorni. So che è un obiettivo ambizioso, ho raddoppiato la posta in gioco e nessun Paese al mondo è arrivato neanche remotamente vicino a quello che stiamo facendo noi, ma credo che possiamo farcela.