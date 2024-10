A Cuba non si interrompe il blackout che ha lasciato 10 milioni di abitanti al buio. La mancanza di corrente elettrica è causata da un guasto a una delle maggiori centrali elettriche del Paese. Dopo la chiusura di scuole e industrie non essenziali, per intrattenersi a L’Avana gli abitanti si sono riuniti per strada giocando a domino o a baseball. Le autorità hanno dichiarato che la riattivazione dell’energia elettrica richiederà diverso tempo.