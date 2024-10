Cuba, uragano Oscar fa danni e vittime

L'uragano Oscar ha causato almeno sei morti nella parte orientale di Cuba, con danni diffusi e vaste aree allagate, soprattutto nella provincia di Guantánamo. Intere zone sono rimaste isolate e i soccorritori stanno ancora cercando di raggiungerle. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha confermato che l'elettricità è stata ripristinata solo per un terzo della popolazione, mentre la maggior parte dell'isola è al buio da quattro giorni. Díaz-Canel ha deciso di non partecipare al summit dei Brics per gestire l'emergenza.