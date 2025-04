"Questo scontro non è nell'interesse di nessuno", ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo in merito all’introduzione di dazi tra Stati Uniti ed Europa. “L'Europa non ha iniziato questo scontro. Non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci se necessario", ha concluso.