Due anni dopo il matrimonio, ecco Harry e Meghan

Da così a così. In mezzo: 24 mesi, un padre ripudiato, un royal baby nuovo di zecca e la decisione più difficile e inattesa: l'addio alla Casa Reale. Festeggiano così il loro secondo anniversario di matrimonio Harry e Meghan e lo festeggiano sotto le stelle più improbabili, quelle del cielo di Beverly Hills dove i due si sono trasferiti dopo la parentesi canadese. Meno in rotta ora, con la ditta, come viene chiamata la famiglia Windsor, complici le preoccupazioni legate alla pandemia, un po' più soli, soprattutto lui, a leggere i tabloid, nuovamente in pista, almeno lei che ha prestato la sua voce ad un documentario della Disney e chissà che non ci sia altro sul fuoco, a partire da un'intervista di coppia, potenzialmente esplosiva, in calendario nei prossimi mesi. Esplosiva per i retroscena, quelli che tutti aspettano. Nell'anno della Brexit annunciata, la Megxit aveva colto tutti di sorpresa. Oggi, con il facile senno di poi, più di una voce racconta i tabloid di un'idea nell'aria da tempo, quella di fare i reali internazionali e itineranti, ma la realtà è che a gennaio quel post su Instagram fu un fulmine a ciel sereno. La regina all'oscuro, William tenuto a distanza e un Paese tra l'incredulo, il seccato e il dispiaciuto. Mesi dopo, con la saggezza di 8 settimane di lockdown sulle spalle, il Regno Unito ha altro a cui pensare. Gli auguri sono sinceri e anche la soddisfazione di sapere che i due, alla fin fine, ripagheranno fino all'ultima sterlina le spese per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la loro residenza britannica nella tenuta del Castello di Windsor. Non più al servizio della Corona, non più coperti dalla Corona, ha riflettuto Elisabetta II, che al nipote - si dice preferito - ha cancellato gli interessi, ma non il conto: 2,5 milioni di sterline da ripagare in comode rate mensili da 18 mila sterline per i prossimi 11 anni.