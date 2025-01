Negli Emirati Arabi Uniti la città di Ras Al Khaimah ha accolto il nuovo anno con uno spettacolo di droni da record. Intitolato “Our Story in the Sky”, lo show si è esteso per 5 chilometri lungo la costa della città e ha stabilito due Guinness World Record per la più grande immagine aerea di un albero e di una conchiglia composte da droni.