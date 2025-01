Attentati USA, FBI scava nelle vite dei due responsabili

Esclusa la pista comune nonostante i numerosi punti di contatto derubricati a coincidenze; le indagini sui due attentati a New Orleans Las Vegas procedono su binari paralleli. Gli elementi da chiarire sono diversi L'Fbi scava nella vita privata di Shamsud-Din Jabbar autore dell'attacco della notte di San Silvestro nella città della Louisiana. Il piano originario sarebbe stato riunire l'ex moglie e le figlie e fare una strage, poi avrebbe cambiato idea la pista porta così ai suoi legami con l'Isis; l'Fbi nega l'ipotesi di complici di Jabbar. Per il Bureau sarebbe un lupo solitario, elementi utili potrebbero arrivare dai cinque video registrati nel suo viaggio da Houston, in Texas dove viveva, a New Orleans dove si è lanciato con un pick up sulla folla. Allo stato attuale non sono state trovate prove di legami diretti con lo Stato islamico e comunque un dato che crea allarme. Il presidente Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a perseguire senza sosta l'Isis ovunque si trovi. Il capo della Casa Bianca, il 6 gennaio, sarà a New Orleans per incontrare le famiglie delle vittime dell'attentato, la comunità locale e le autorità. L'Fbi e il dipartimento per la sicurezza interna americana hanno diramato un allerta per tutta la nazione circa possibili nuovi attacchi terroristici modello New Orleans, si teme il rischio di emulazione. Altro discorso per quanto avvenuto a Las Vegas. È ancora mistero su cosa abbia spinto Matthew Alanesberger a noleggiare un furgone per farlo esplodere davanti la Trump Tower nella città del Nevada. Secondo il medico legale l'ex sergente maggiore delle Forze Speciali statunitensi si è tolto la vita con un colpo alla testa prima dell'esplosione. Funzionari dell'Fbi hanno sottolineato le implicazioni legate alle elezioni di Donald Trump. Il luogo dell'attentato è di proprietà del presidente eletto. A questo si aggiunge la marca dell'auto noleggiata per l'occasione una Tesla ossia un veicolo prodotto dalla società di Elon Musk il più popolare sostenitore di Trump non che probabilmente probabile membro del suo prossimo esecutivo.