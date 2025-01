Egitto, proteste al confine con Rafah contro gli sfollati

Migliaia di egiziani si sono radunati venerdì 31 gennaio al confine di Rafah per protestare contro la richiesta del presidente Usa Donald Trump affinché Egitto e Giordania accolgano i palestinesi sfollati da Gaza. I manifestanti hanno ribadito la loro opposizione a qualsiasi trasferimento forzato. Il presidente egiziano Al-Sisi ha dichiarato che l’Egitto non parteciperà a tale operazione. L’UE ha riattivato la missione di monitoraggio del valico di Rafah, che riaprirà solo per l’uscita di palestinesi feriti.