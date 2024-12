In El Salvador le attiviste femministe hanno festeggiato la decisione della Corte interamericana dei diritti umani che ha sanzionato il Paese per aver violato i diritti di una donna impedendole di abortire nel 2013. La decisione contrastava con il parere medico e la gravidanza ad alto rischio della paziente, nota come Beatriz e diventata un simbolo del divieto di poter abortire a El Salvador.