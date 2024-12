L'artista ucraino Levko Skop, 70 anni, dipinge icone sacre per i soldati. Ha iniziato quando l'invasione russa dell'Ucraina è iniziata nel febbraio 2022. Originario di Leopoli, Skop ha creato oltre 5.500 icone usando coperchi di cassette di munizioni come base, raffigurando santi in uniformi militari ucraine moderne e storiche. Prima di Natale, ha distribuito le sue opere lungo il fronte, portando conforto ai soldati.