Centinaia di persone si sono radunate a Stonehenge, in Gran Bretagna, per celebrare il solstizio d'inverno sabato 21 dicembre. Druidi, spiritualisti e turisti hanno affrontato il freddo per rituali tradizionali legati al giorno più corto dell'anno. Il sito UNESCO, costruito tra il 3000 e il 2000 a.C., è noto per il suo allineamento con il tramonto del solstizio d'inverno e l'alba del solstizio d'estate.