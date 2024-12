Ucraina, presto inviato di Trump a Kiev incontra Zelensky

Mentre sul campo nuovi raid russi sferrati sia con un missile S400 che con un centinaio dei droni kamikaze hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina causando vittime e feriti, Kiev si prepara ad accogliere il generale Kellogg, futuro inviato speciale degli Stati Uniti per Russia ed Ucraina. La visita è in programma a breve, la data sarebbe stata già concordata, ma non ancora divulgata per motivi di sicurezza. Nel frattempo, si è saputo che il temuto disimpegno USA in Ucraina non ci sarà. A sostenerlo, il Financial Times secondo cui il presidente eletto Donald Trump ha intenzione di continuare a fornire aiuti militari all'Ucraina ma parallelamente a questo, la Casa Bianca, secondo quanto riferito dai suoi più stretti consiglieri al giornale USA, intende chiedere con forza gli stati membri dell'Unione Europea di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL un vecchio pallino di Trump, al momento solo 23 dei 32 membri dell'Alleanza Atlantica soddisfano l'obiettivo attuale di spesa del 2%. Giovedì si è svolto a Bruxelles l'incontro tra i rappresentanti di Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia, il presidente ucraino Zelensky ed il segretario generale della NATO Mark Rutte per discutere anche di come prepararsi all'arrivo di Trump alla guida degli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri Tajani ha ribadito l'importanza di trovare un accordo che porti alla pace giusta, ossia, una non sconfitta dell'Ucraina perché altrimenti sarebbe una resa e non la pace. La guerra comunque continua ad imperversare sullo sfondo dell'attività diplomatica. Venerdì un attacco russo sferrato con missili ipersonici e balistici ha colpito Kiev provocando danni ingenti ad un edificio del centro che ospita diverse ambasciate. Immediato il coro unanime di condanna. Il tempo comunque stringe in vista del passaggio di consegne tra Biden e Trump il 20 gennaio che si preannuncia come una data spartiacque nel conflitto. I russi spingono il più possibile, gli ucraini si difendono strenuamente per cedere meno terreno possibile, l'Europa attende con il fiato sospeso le mosse del Tycoon.