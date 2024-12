Elezioni Romania, vincono i socialdemocratici

I socialdemocratici festeggiano, l'opposizione anche. Perché se è vero che il partito attualmente al governo riesce a conquistare la maggioranza dei voti con oltre il 21%, l'estrema destra, articolata in almeno quattro formazioni, spicca al 31. Così che il risultato finale è contraddittorio. Da un lato, il paese vota per la continuità confermando socialdemocratici e liberali la coalizione al governo, dall'altro, dà una spallata al sistema premiando formazioni che chi più chi meno sono in netta contraddizione con la linea dell'esecutivo. Tutto questo si potrebbe interpretare come una forte polarizzazione, ma gli attuali risultati, se confrontati con le presidenziali ancora in corso, più che contraddittori sono schizofrenici, perché qui la destra estrema e non trionfa. Al secondo turno, il prossimo 8 dicembre, lo scontro per la carica di presidente vede infatti due candidati che incarnano le anime della stessa famiglia politica. Da un lato, l'outsider Calin Georgescu fuoriuscito dall'USR, in grande vantaggio dall'altro Elena Lasconi proprio dell'USR. Ma se la provenienza è la stessa, Georgescu è decisamente anti NATO e pro-Russia e novax. Lasconi invece filo europea. Il vantaggio del primo sembra consistente. Certo la piazza si è fatta sentire con imponenti manifestazioni pro UE, non è detto che al secondo turno Georgescu si imponga. Perché se è vero che ha fatto leva sulla paura del conflitto in Ucraina con cui la Romania condivide un lungo e tumultuoso confine, è anche vero che il paese ha dimostrato di essere favorevole all'ombrello dell'Occidente. A rendere il clima ancora più incerto è il ricorso di un altro candidato alle presidenziali per presunti brogli e la Corte Costituzionale dopo un invio si è pronunciata a favore della regolarità del primo turno. Nel frattempo, la Romania vive la contraddizione dei due vincitori che in un'altra prospettiva sono due sconfitti: i socialdemocratici possono formare una maggioranza con molta fatica mentre l'estrema destra non ha ancora i numeri.