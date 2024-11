Falso annuncio di una parata di Halloween, folla a Dublino

Migliaia di persone si sono radunate in O'Connell Street a Dublino il 31 ottobre, nella speranza di partecipare a una parata di Halloween che era stata pubblicizzata online il giorno prima. L'annuncio però si è rivelato una bufala e la parata non si è mai svolta. Le riprese di Hashel Thilanka mostrano gli agenti di polizia che circolano lungo una O'Connell Street gremita e persone che lasciano la zona, poiché la parata si è rivelata falsa. "Si prega di notare che, contrariamente alle informazioni diffuse online, non è prevista alcuna parata di Halloween nel centro di Dublino questa sera o stasera", ha informato la polizia nazionale ai dublinesi, chiedendo alla folla di disperdersi in sicurezza. Credit: Hashel Thilanka via Storyful .