Gaza, a Rafah arrivano i camion di aiuti umanitari

Un convoglio di aiuti è arrivato giovedì 23 gennaio a Rafah, al quinto giorno di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, rallentato da strade fangose e guasti. L’accordo prevede 600 camion di aiuti al giorno per Gaza. Mercoledì 22 gennaio, 808 camion sono entrati nella Striscia, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA). L’amministrazione di Hamas ha iniziato a ripristinare la sicurezza e i servizi essenziali in vaste aree devastate dall’offensiva israeliana.