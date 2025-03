Domenica 30 marzo circa 120.000 fedeli musulmani si sono riuniti nel complesso della moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme, per le preghiere di Eid al-Fitr che segnano la fine del Ramadan. Il sito, nel cuore della Città Vecchia, è il terzo luogo più sacro dell’Islam. La spianata è conosciuta dai musulmani come al-Haram al-Sharif e dagli ebrei come Har ha-Bayit, o Monte del Tempio.