A Tokyo un uomo è stato arrestato per aver lanciato cinque molotov contro la sede del partito Liberal Democratico giapponese. Il sospettato 49enne è stato arrestato dopo aver anche tentato di entrare nella residenza del primo ministro a bordo di un’auto. L’attacco, avvenuto a una settimana dalle elezioni in Giappone, non ha causato vittime o feriti.