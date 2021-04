Giordania, il principe Hamzah sfida gli arresti domiciliari

Non si calmano le acque alla corte del Re di Giordania. Il principe Hamzah, che ieri è stato ufficialmente accusato di un complotto contro il fratellastro, Re Abdullah II, in un audio lancia la sfida contro chi lo ha messo gli arresti domiciliari. Dopo il video di ieri in cui ha accusato il Governo di corruzione e incapacità, oggi Hamzah ha diffuso una registrazione su Twitter in cui, se da una parte dice di non voler far nulla che possa creare un'escalation, d'altra parte afferma che non obbedirà agli ordini del Capo di Stato Maggiore, che proprio ieri gli ha ordinato di non uscire, non twittare, non comunicare con le persone e che gli ha detto che gli è permesso solo di vedere la sua famiglia. Penso sia inaccettabile, questo il commento del principe che era il figlio prediletto dell'ex Re Hussein, ma che dal 2004 è stato estromesso dalla linea di successione al trono proprio da Re Abdullah. Tensioni di questo genere all'interno della casa reale Giordana sono assolutamente senza precedenti, in un Paese che è si una monarchia costituzionale, ma con un ampio potere del Re e dei Servizi Segreti, che con la legge di emergenza anti covid hanno acquisito ancor più influenza. L'accusa nei confronti del Principe e dei 16 uomini arrestati all'interno della sua cerchia più ristretta, è quella di aver provato a destabilizzare la sicurezza del Paese con l'aiuto di elementi stranieri, con lo scopo di realizzare un colpo di Stato. Il Vicepremier ieri ha fatto sapere che il tentativo è stato stroncato sul nascere, ma che le indagini vanno avanti. Anche in queste ore di subbuglio, grazie alla sua stabilità, la Giordania di Abdullah si conferma un solido alleato dei Paesi Occidentali in Medio Oriente, tanto che dopo l'appoggio di ieri da parte dei Paesi Arabi e degli Stati Uniti, oggi anche l'Unione Europea ha fatto sapere di sostenere pienamente Re Abdullah II e il suo ruolo di moderazione nella Regione.