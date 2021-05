Ventuno maratoneti sono morti a causa dell'improvviso maltempo. I corridori erano in totale 172. Gli altri 151 partecipanti sono in salvo. Otto di loro sono stati curati in ospedale per ferite lievi e ipotermia. Grandine e pioggia gelata sono cadute improvvisamente sull'area. La maratona si è svolta in montagna vicino a Baiyin, nella provincia di Gansu. Indignazione pubblica per la mancanza di piani di emergenza.