Guerra in Ucraina, truppe di Kiev in ritirata dal Kursk

Gli ucraini sarebbero in fuga dalla regione di Kursk. A raccontarlo è il Ministero della Difesa russo che rivendica la conquista di altri villaggi verso il confine ucraino. Kiev non conferma, ma a parlare sono le immagini dei soldati russi che mostrano la bandiera della Federazione davanti alla scritta della città di Sudzha e che issano ovunque possibile, che pattugliano le strade e mostrano non solo la devastazione provocata da mesi e mesi di combattimento per riprendersi il territorio, ma anche le attrezzature e i mezzi militari ucraini distrutti o lasciati indietro dai soldati durante la ritirata. L'offensiva ucraina in terra russa, dunque, può dirsi terminata. E a ribadirlo ieri è stato lo stesso Putin che ha spiegato come i militari ucraini ancora nel Kursk siano ormai isolati e abbiano solo due scelte arrendersi o morire. Parallelamente non hanno tregua neanche i bombardamenti dal cielo. Nelle ultime ore sono state colpite sia la regione di Kharkiv che Kherson bersagliata quotidianamente, mentre gli ucraini avrebbero colpito nella notte un deposito missilistico e due stazioni di compressione del gas in Russia. Dopo la ritirata dal Kursk. Questi raid con i droni a lunga distanza sono l'unico modo rimasto all'Ucraina per colpire la Russia nel suo territorio. .