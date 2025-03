In Perù un contadino ha denunciato la compagnia tedesca RWE per aver contribuito allo scioglimento dei ghiacciai vicino a Huaraz, dove lui risiede. Il cittadino ha chiesto all’azienda un risarcimento da 21mila dollari per un progetto che protegga dalle inondazioni dell’acqua di scioglimento dei ghiacciai che minaccia la città. La sentenza emessa dalla corte potrebbe rappresentare un risultato storico della battaglia per il cambiamento climatico.