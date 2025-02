Guerra in Ucraina, Ue lavora a nuovo piano di aiuti per Kiev

L'Europa tira dritto: programma nuovi aiuti all'Ucraina dopo aver nei giorni scorsi annunciato il 16esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. E intanto cerca di fare i conti con le accuse e le offese di Trump al Presidente ucraino Zelensky. Lunedì prossimo i leader delle istituzioni europee saranno a Kiev per ricordare, col Presidente, i 3 anni dell'aggressione russa all'Ucraina e dell'inizio della guerra. E lo fanno proprio mentre a Washington si rifiutano di sottoscrivere un documento del G7 che, come ogni anno, accusa la Russia di aver provocato il conflitto con la sua invasione. Lo stesso giorno, secondo l'intelligence ucraina, Putin avrebbe intenzione di proclamare la vittoria nella guerra. Mentre Von der Leyen e Costa saranno a Kiev, il Presidente francese Macron volerà a Washington per convincere Trump a cambiare strategia. Del resto la Francia, unico Paese dell'Unione Europea dotato di arma nucleare e membro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, può avere più argomenti per farsi sentire da Trump che pesa l'impegno e le capacità militari dei suoi alleati. Giovedì alla Casa Bianca arriverà anche il Premier britannico Starmer. L'Europa, insomma, sta facendo i conti con il disinteresse, sempre crescente, della Casa Bianca nei confronti dei suoi tradizionali alleati dell'altra sponda dell'Atlantico e capisce che la sua sicurezza dipenderà sempre di più dalle proprie capacità militari e dai propri eserciti. Per questo sono in corso i colloqui e i piani per capire che tipo di garanzie di sicurezza i Paesi UE ed il Regno Unito saranno in grado di dare all'Ucraina. Un primo banco di prova, questo, per testare la propria futura capacità di deterrenza di fronte alle altre grandi potenze. .