Guerra Ucraina, cargo russo affonda nel Mediterraneo

Un'esplosione nella sala macchine e poi il naufragio: così la nave cargo russa Ursa Major è affondata nel mar Mediterraneo, come è stato confermato dal Ministero degli Esteri di Mosca. Era partita da San Pietroburgo ed era diretta al porto di Vladivostok nell'estremo oriente russo sul Pacifico dove sarebbe dovuta arrivare il 22 gennaio. Ma secondo l'intelligence di Kiev il cargo in realtà era diretto in Siria per imbarcare armi e personale dopo la caduta del regime di Bashar al- Assad. L'obiettivo era dunque arrivare nella base navale di Tartus, considerata da Mosca un punto di appoggio strategico nel Mediterraneo, e dove i suoi uomini erano schierati per difendere Assad quando era al potere. Non è chiaro se l'Ursa Major dovesse comunque prelevare mezzi militari in Siria per poi fare una tappa in Libia o in Sudan per scaricarli e poi proseguire verso Vladivostok. A bordo sembra ci fossero alcuni container vuoti e due grandi gru. Sul caso le indagini sono in corso da parte dell'ambasciata russa a Madrid. Intanto sul campo in Ucraina sono risuonate ancora una volta le sirene d'allarme per attacchi lanciati da Mosca. I combattimenti vanno avanti. La guerra finirà nel 2025, ha affermato il premier ungherese Viktor Orban nel corso di un'intervista, aggiungendo che sono due a suo avviso gli scenari possibili affinché questo avvenga: o il conflitto fra Mosca e Kiev terminerà con negoziati di pace oppure con la distruzione di una delle due parti che sono in conflitto. A rispondergli il Cremlino attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov che ripete lo stesso ritornello di sempre: Mosca è aperta a risolvere la situazione in Ucraina attraverso i negoziati ma Kiev continua a respingere questa opzione.