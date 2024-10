Hong Kong, animali e padroni sfilano a tema Halloween

Quaranta animali domestici hanno sfilato in costume per Halloween a Hong Kong domenica 27 ottobre, gareggiando per il titolo di miglior travestimento. L’evento ha visto la partecipazione di 14 gatti e 26 cani, vestiti da strega, zucca, suora dark e zombie in stile cinese. I giudici hanno valutato i concorrenti per l’interazione con i proprietari e l’originalità dei costumi. Il primo premio è stato vinto dal barboncino "Little Brother" e dal suo proprietario Niko Law, che hanno conquistato il pubblico con un costume da poliziotto e vampiro in stile cinematografico.